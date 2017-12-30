Геращенко рассказал подробности захвата «Укрпочты» в Харькове: в заложниках 9 человек

Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. Как сообщает член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook, в это время там находилось 9 человек – сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей.

«Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет в заложники всех», – сообщил Геращенко, – информирует УНИАН.

По его словам, сейчас отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, который стал после захвата заложников – террористом ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того, чтобы перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», – добавил Геращенко.

Напомним, в Харькове неизвестный захватил заложников и угрожает взрывчаткой.

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