live
Aнонси
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
31 грудня, неділя
Десять найцікавіших житлових комплексів року
Десять найцікавіших житлових комплексів року
31 грудня, неділя
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
31 грудня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 30 декабря, 2017, 18:49 События
Читати новину українською
Геращенко рассказал подробности захвата «Укрпочты» в Харькове: в заложниках 9 человек

Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. Как сообщает член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook, в это время там находилось 9 человек – сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей.

«Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет в заложники всех», – сообщил Геращенко, – информирует УНИАН.

По его словам, сейчас отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, который стал после захвата заложников – террористом ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того, чтобы перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», – добавил Геращенко.

Напомним, в Харькове неизвестный захватил заложников и угрожает взрывчаткой.
Харьковзаложники
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-31 04:56:36