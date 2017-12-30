ФСБ России задержала подозреваемого в организации теракта в Петербурге

Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении теракта в магазине Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

Подозреваемого передали в следственный комитет РФ.

Как известно, взрыв произошел 27 декабря. 28 декабря президент РФ Владимир Путин признал это событие нападением террористов.

До заявления Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как «покушение на убийство двух и более лиц».

В результате нападения в Санкт-Петербурге погибших нет, пострадали 18 человек, в больницах остаются девять.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.

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