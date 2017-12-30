Евгений Чуднецов: В плену осталось много людей с проукраинской позицией

После обмена осталось неприятное ощущение, что военных оставили, а людей, которых задержали по фейковыми обвинениями – обменяли. В плену остались люди с выраженной проукраинской позицией.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил освобожденный боец полка «Азов» Евгений Чуднецов.

«Во время обмена я испытал очень много эмоций. Было ощущение как в трансе. Конечно, я чувствовал радость. Я очень рад, что нас обменяли, наконец мы оказались дома. Благодарен всем, кто в этом принимал участие», – отметил боец.

Однако, по его словам, была легкая горечь, потому что не всех все-таки обменяли. Обменяли только тех, кто был уже осужден. Еще много людей сидят в СИЗО сидит.

«Та сторона решила подстраховаться и всех не отдать. Осталось неприятное ощущение, что военных оставили там, не обменяли, а людей, которых задержали по фейковыми делами обменяли. Такие люди также есть. А вот военных, или те, которые с ярко выраженной проукраинской позицией, такие еще остались. Я даже не знаю сколько их там еще может быть. Я из СИЗО уехал еще полгода назад. Украина заявляла на обмен 162 человека, значит они еще остались. Понимаете, некоторые люди, которые содержались в таких местах как МГБ, я думаю, уже могут быть и не живые. Поэтому они отказываются их обменивать», – убежден Чуднецов.

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