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пятница, 29 декабря, 2017, 15:52 Регионы
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«Жидкий» песок и арфа без струн: в Тернополе открыли муниципальный Центр науки

Песок, который становится жидким, арфа без струн, саморегулирующийся робот – это и многое другое горожане могут увидеть и исследовать в муниципальном Центре науки.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе горсовета, обустроили его благодаря конкурсу «Общественный бюджет». В центре представлены научные установки, технические инновации и мини-лаборатории физики, химии, биологии.

«Сегодня это единственный научный центр в Украине, созданный на общественных началах, а в Тернополе – первый такой центр. Это уникальное заведение, который будет интересен как взрослым, так и детям и станет еще одной достопримечательностью для жителей и гостей города», – отметил городской председатель Сергей Надал.

У Тернополі відкрили муніципальний Центр науки
В Тернополе открыли муниципальный Центр науки

Сейчас в «Центре науки» есть около 30 экспонатов, однако уже на следующей неделе здесь появятся новые изобретения, говорит организатор заведения Кристина Билинская.

Также на базе центра планируют создать лаборатории, где будут работать над решением экологических проблем города.

Расположено заведение на площади Героев Евромайдана, 4. Посетить его могут все желающие с 12:00 до 17:00.

Пока вход бесплатный, впоследствии центр планируют сделать самоокупаемым.

У Тернополі відкрили муніципальний Центр науки
В Тернополе открыли муниципальный Центр науки
наукаТернопольВыставки
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2017-12-29 17:51:55