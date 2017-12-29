Жена Юрия Косюка рассказала о первых шагах мужа в бизнесе

Уже когда мы с Юрием были на четвертом курсе, открывались первые брокерские курсы. Среди всех, кто туда пришел, он единственный остался до конца. Уже через год он начал работать в брокерской компании.

Об этом в эфире проекта «Первые вторые с Наташей Влащенко» (каждый четверг в 21:30 на телеканале ZIK) рассказала Елена Косюк – жена владельца одного из крупнейших агрохолдингов Украины Юрия Косюка.

«После четвертого курса института Юрий решил заняться бизнесом. Тогда открывались первые брокерские курсы, которые вел Владимир Зиневич. Много молодых ребят пошли на эти курсы, все по чуть-чуть разошлись, разъехались, а Юра остался и понемногу учился», – рассказывает Елена Косюк.

Также она отметила, что когда они заканчивали пятый курс, Юрий Косюк уже работал в одной из брокерских компаний.

«В институте нам финансово помогали родители, но мы и сами по-немного подрабатывали. Впервые мы начали зарабатывать во время летних практик. Подрабатывали на различных пищевых производствах. Ну и, конечно же, весь пищевой институт подрабатывал на фабрике мороженого», – говорит жена владельца одного из самых крупных агрохолдингов Украины.

Кроме этого, она рассказала о своем отношении к бизнесу и о том, было ли у нее желание заняться собственным делом.

«Я думаю, что я занялась бы бизнесом. Мне с детства очень нравится, когда все устроено так, как мне хочется. Хочешь что-то устроить, как тебе нравится, – пойди заработай, а не проси у кого-то. Я никогда не требовала от родителей чего-то мне купить», – уверяет гость студии.

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