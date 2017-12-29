В Украине обнародовали список отраслей, где получают самые высокие зарплаты

По состоянию на ноябрь 2017 года средняя заработная плата в Украине составляла 7479 гривен. Это на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Госстата.

Зарплаты выше среднего зафиксированы в:

промышленности – 8169 гривень;

оптовой и розничной торговли – 8082 гривни;

в сфере транспорта – 8023 гривни;

в авиационном транспорте – 30 390 гривень;

в сфере ИТ – 13 044 гривни;

финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривни;

в науке – 10 378 гривень;

в сфере обороны – 10 887 гривень.

А средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.

В промышленности самые высокие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

Самые большие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривни.

Напомним, Рева заявляет, что в Украине в течение года уровень бедности снизился до 39,4%.

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