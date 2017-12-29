В Украине обнародовали список отраслей, где получают самые высокие зарплаты

По состоянию на ноябрь 2017 года средняя заработная плата в Украине составляла 7479 гривен. Это на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.
Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Госстата.
Зарплаты выше среднего зафиксированы в:
- промышленности – 8169 гривень;
- оптовой и розничной торговли – 8082 гривни;
- в сфере транспорта – 8023 гривни;
- в авиационном транспорте – 30 390 гривень;
- в сфере ИТ – 13 044 гривни;
- финансовой и страховой деятельности – 13 164 гривни;
- в науке – 10 378 гривень;
- в сфере обороны – 10 887 гривень.
А средние зарплаты в медицине и образовании составляют 5101 грн и 5859 грн соответственно.
В промышленности самые высокие зарплаты получали работники добывающей, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
Самые большие зарплаты получали жители Киева – в среднем 11 643 гривни.
Напомним, Рева заявляет, что в Украине в течение года уровень бедности снизился до 39,4%.