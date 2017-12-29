В СБУ отказались обнародовать списки тех, кого передали боевикам во время обмена, – СМИ

Имена и списки тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории не будут обнародованы, «потому что это персональные данные людей».

Об этом «Громадскому» сообщили в Службе безопасности Украины.

В заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько, в то же время спрашивают со стороны боевиков – пока неизвестно.

«Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске», – пояснили в СБУ.

Следующий этап переговоров по новому обмену планируют начать уже 17 января.

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