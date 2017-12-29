В Киеве зафиксировали третий температурный рекорд декабря

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Об этом информирует «Радио свобода».

Столбик термометра не опустился ниже +4,8°С, что на 2°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1974 году, сообщили в обсерватории.

Это уже третий температурный рекорд декабря в столице Украины, сообщили метеорологи.

«Несмотря на высокий температурный фон пятницы, существует большая вероятность превышения наивысшего среднесуточного значения температуры для 29 декабря и максимума температуры воздуха», – говорится в сообщении.

Ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщали, что 26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

25 декабря синоптики прогнозировали преимущественно плюсовую температуру воздуха в Украине в течение предновогодней недели.

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