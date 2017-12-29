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пятница, 29 декабря, 2017, 0:30 Киев
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В Киеве случайные свидетели догнали бетоновоз, который переехал женщину

В Святошинском районе столицы бетоновоз, выезжая с парковки, насмерть сбил женщину.

Водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Грузовик переехал девушку всеми колесами и не остановился, – сообщает Эспрессо.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах свидетелей, которые догнали машину и остановили.

Но водитель не поверил, что совершил ДТП и поехал дальше, где в дальнейшем был остановлен полицейскими, которых вызвали очевидцы.

Согласно сообщению, в результате полученных травм женщина скончалась на месте. Ей было около тридцати лет.
Киевгрузовиксмертельное ДТП
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2017-12-29 05:37:40