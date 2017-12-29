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пятница, 29 декабря, 2017, 16:17 Мир
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В 1940 году США планировали эвакуировать все население Финляндии до Аляски

В начале 1940 года в США был разработан план полной эвакуации всех 3,7 миллиона человек, населявших тогда Финляндию, в случае захвата территории СССР. Новой родиной финнов должен был стать северный американский штат Аляска.

Об этом рассказывает YLE.

Когда в 1939 году началась «Зимняя война» между Советским Союзом и Финляндией, в Соединенных штатах Америки развернулась масштабная кампания в поддержку «самой восточной демократии». В движении принимали участие как простые граждане, так и известные политики и звезды Голливуда.

Операция должна была быть осуществлена за четыре месяца. Переброска Финляндии на Аляску была бы замаскирована под ремонт поврежденной в ходе войны объектов инфраструктуры. В первую очередь необходимо было запастись провиантом в дорогу и взять как можно больше лекарств и медицинских приборов. Жителей страны доставляли бы до портов 740 паровозов и 24 тысяч железнодорожных вагонов, 7000 мотоциклов, 2900 автобусов, 18 тысяч грузовиков, 25 тысяч автомобилей и 300 тысяч телег с лошадьми. Для перевозки всего населения Финляндии понадобилось бы три тысячи ходок кораблей, в распоряжении правительства было 12 портов на территории страны. Путешествие до Аляски продолжалось в то время от двух до трех месяцев.

Согласно плану, на новой родине у финнов была бы трудовая повинность и обязательства жить на Аляске в резервации как минимум десять лет. После этого срока всем было бы предоставлено гражданство США. Однако Зимняя война закончилась, и эвакуация не понадобилась.

О том, как бы проходила эта эвакуация и как сложилась бы история в случае ее осуществления, в частности рассказывает новый документальный фильм производства США «Операция»Аляска».
СШАВторая Мировая войнаФинляндия
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2017-12-29 17:52:13