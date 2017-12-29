Украина до сих пор существует только потому, что нужна на политической карте мира, – политолог

Украина с 1991 года живет авансом. У нас чрезвычайно важное геополитическое положение. И вопрос заключается в том, где будет пролегать зона влияния России – на востоке или западе Украины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил доктор политических наук Валентин Бушанский.

«Безусловно, Украине безвизовый режим выдали авансом за процессы, а не результаты. Украина вообще авансом живет еще с 1991-го, поскольку имеет чрезвычайно важное геополитическое положение. Есть Россия с имперскими амбициями, и есть посткоммунистические страны Центральной Европы. И вопрос в том, где будет пролегать зона влияния Российской Федерации – или в районе Чопа и Ужгорода, или в районе Луганска и Станицы Луганской», – рассказывает Валентин Бушанский.

Он убежден, что для европейского сообщества, для НАТО и Соединенных Штатов Украина чрезвычайно важна.

«Но что мы видим все годы независимости? Мы видим пафосный, активный процесс развития украинского олигархата. Только Украина, Россия и Болгария, по исследованиям шведско-американского экономиста Андерса Аслунда, пошли этим путем. Они развивают олигархат», – отметил политолог.

Также он отметил, что все посткоммунистические страны, кроме вышеупомянутых трех, строили у себя демократические институты, рыночную экономику, мультикультурное общество, открытость, прозрачность и активность деятельности средств массовой информации.

«Украина в то время строила олигархат и достигла в этом огромных успехов. Она выжила за все эти годы и существует до сегодняшнего дня только потому, что эта страна, как обычный кусок территории, нужна на политической карте мира. Далее мы видим, что периодически страны Европейского сообщества и США разочаровываются в Украине», – говорит доктор политических наук.

По его мнению, причиной этому является тотальная коррупция, лживость политической элиты и двухвекторность политики нашего государства.

«В тот момент, когда уже казалось все, страна проваливается в абсолютную пропасть, в Украине разражается революция. Их уже было четыре. Четыре революции означают, что в стране не работают демократические институты. Если есть выборы, революция не нужна. Если есть партии, которые имеют электоральные позиции, революция не нужна. Четыре революции – это уже даже не Латинская Америка», – заявил эксперт.

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