С 1 января в Украине введут монетизацию субсидий

Первый этап монетизации субсидий начнется с 1 января 2018 года. Он будет на уровне поставщиков услуг.

Решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято правительством по инициативе Министерства финансов, передает Укринформ.

Реформирование системы расчетов за субсидиями будет иметь три этапа: монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг, подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т. п) и монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о введении первого этапа монетизации субсидий с 1 января 2018 года.

Как отмечают в правительстве, целью этих изменений станет переход на прозрачные и своевременные расчеты «живыми» средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.

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