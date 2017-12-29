Писательница: Сейчас издатели отдают приоритет украиноязычной литературе

Поскольку сейчас пошла мода на все украинское, то издатели, как коммерческие структуры, пытаются выдавать то, что больше продается. А продается хорошо в Украине именно украинская книга.

Об этом отметила писательница Лариса Ницой в эфире программы Vox populi (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK)

Обращаясь к писательнице, зрительница программы спросила, есть ли сейчас шанс в Украине издать детскую книгу – роман на русском языке?

«Поскольку сейчас пошла мода на все украинское, то издатели, как коммерческие структуры, пытаются выдавать то, что больше продается. А продается сейчас хорошо в Украине именно украинская книга. Но безусловно, у нас никто не преследует русскую книгу, русского автора. И если найдется издатель, который готов выдавать детскую русскоязычную книжку, то я не вижу в этом никаких проблем», – ответила Лариса Ницой.

Также писательница прокомментировала вопрос о наличии в ее книгах для детей учебного контента.

«Я стараюсь свои книжечки делать ненавязчивыми. Они всегда приключенческие, с юмором, но в них обязательно есть педагогический момент и то, что учителя во время урока, или родители дома смогут поговорить с ребенком. Это все скрыто, но обязательно есть. В частности, это темы защиты природы и бережное отношение к животным и гуманное отношение к людям, доброта и тому подобное», – отметила Лариса Ницой.

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