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пятница, 29 декабря, 2017, 0:07 Мир
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Президент Италии распустил парламент – итальянцев ждут досрочные выборы

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент страны, дав официальный старт кампании по проведению досрочных выборов.

Соответствующий декрет глава государства подписал в четверг, 28 декабря, сообщает DW.

«Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске сената и палаты депутатов. Досрочные парламентские выборы должны пройти в Италии до апреля 2018 года», – говорится в сообщении.

Дату выборов определит Совет министров, возглавляемая Паоло Джентилони. Неофициальная договоренность между итальянскими партиями предусматривает, что они должны состояться 4 марта.

По информации СМИ, 24 декабря верхняя палата парламента Италии одобрила проект государственного бюджета на 2018 год, согласившись на сокращение его дефицита с 2,1% до 1,6% ВВП. Это решение позволяет правительству завершить дебаты о бюджетном дефиците по сокращенной процедуре, что, в свою очередь, открывает путь для проведения парламентских выборов.
Италия
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2017-12-29 05:37:35