Поярков: Молодежь выбрала не деградировать с Россией, а развиваться с Европой

Европа – это университет, куда нужно сдать экзамены и много работать над собой, чтобы туда попасть. Зато в плохую «российскую бурсу» нас могут принять и без экзаменов.

Об этом заявил общественный деятель и художник Сергей Поярков в эфире программы «Zіткнення» с Роксаной Руно (по вторникам и четвергам в 20:00 на телеканале ZIK)

«В Украине наконец появился правильный вектор– не к России, не в совок, а к цивилизации и Европе. Этот процесс хоть и тяжело движется, но набирает все большие обороты как локомотив, и потом его будет уже не остановить», – уверен писатель Сашко Лирник.

Также писатель отметил, что в течение этого года в Украине начало развиваться украинское кино, и в целом государство выходит на новый культурный уровень.

«Я рад тому, что Украина, а особенно молодежь в Украине, выбрала не деградировать с Россией. А развиваться с Европой. Ведь Европа – это университет, куда нужно сдать экзамены и много работать над собой, чтобы туда попасть. Зато в плохую «российскую бурсу» нас могут принять и без экзаменов. Следовательно, нужно себя уважать, и идти не в «бурсу» без экзамена, а сдавать экзамен в Европу!», – отметил художник Сергей Поярков.

Общественный деятель заключает, что с каждым днем в Украине благодаря государственным проблема появляется все больше людей, которые не только говорят, что хотят изменений, а готовы делать эти изменения.

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