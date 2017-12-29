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пятница, 29 декабря, 2017, 14:02 Общество
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Пост Анны Музычук о дискриминации женщин стал рекордным в истории украинского Facebook

Поста украинской шахматистки Анны Музычук, в котором она объясняет, почему бойкотирует чемпионат мира стал рекордным в истории украинского Facebook. Сообщение набрало более 130 тысяч лайков и 60 тысяч репостов.

Об этом сообщает Укринформ.

Как известно, в начале ноября чемпионка мира по быстрым шахматам и шахматному блицу Анна Музычук заявила, что не будет защищать свои титулы на турнире в Саудовской Аравии из-за ужасной ситуации с правами женщин в этой стране.

«Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайя, не ходить в сопровождении на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом», – написала Анна Музычук в Facebook.

Она также отметила, что ее сестра – шахматистка Мария Музычук поддерживает такое решение.

Этот пост стал рекордным в истории украинского сегмента Facebook – он собрал более 130 тысяч лайков и 60 тысяч репостов.

Напомним, один титул украинка уже потеряла. Новой чемпионкой мира по быстрым шахматам стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Лучшая из украинок Анна Ушенина. В мужском турнире свой титул потерял чемпион прошлого года Василий Иванчук, который занял лишь 98-е место. Чемпионом мира в рапиде стал Вишванатан Ананд из Индии.
спортсоцсетиАнна Музычук
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2017-12-29 17:51:35