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пятница, 29 декабря, 2017, 0:49 Общество
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Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности экс-чиновника столичной полиции

Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту, который является фигурантом в уголовном производстве о перестрелке сотрудников полиции в населенном пункте Княжичи Киевской области.

Соответствующее постановление обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.

«Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве 27 января 2017 года и восстановить в должности начальника управления уголовного розыска полиции Киева», – говорится в судебном решении.

Согласно ему, суд обязал руководство полиции возместить Куряте за вынужденный прогул заработную плату в размере 104 тысячи гривен.

Напомним, в ноябре Окружной административный суд города Киева принял решение восстановить в должности одного из полицейских, которого отстранили от службы за стрельбу в Княжичах.

Как сообщалось ранее, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря прошлого года в результате перестрелки между сотрудниками полиции и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

 
полициясудКняжичиЛеонид Курята
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2017-12-29 05:37:20