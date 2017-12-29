Освобожденный боец «Азова»: Украинское телевидение поймать в ОРДЛО очень трудно

В плену показывали только российские и местные телеканалы. Украинские сигналы было очень трудно поймать.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко (по пятницам и субботам в 20:00 на телеканале ZIK) рассказал освобожденный из плена ОРДЛО боец «Азова» Евгений Чуднецов.

Отвечая на вопрос ведущей о телевидении в ОРДЛО, освобожденный боец «Азова» рассказал, что в плену можно было смотреть разве что российские телеканалы.

«Показывали российские и местные телеканалы. Украинские сигналы очень трудно было поймать. Было такое, что видели картинку, но без звука. Иногда появлялась бегущая лента, но черно-белая», – отметил гость программы.

Евгений Чуднецов предположил, что для того, чтобы люди, которые живут в «ДНР» не имели доступ к украинскому телевидению, сепаратисты ставят так называемые «глушилки».

«И понятно, что если ты будешь пользоваться цифровым телевидением «Т2», то и там не будет украинских каналов, только российские и местные. Можно что-то поймать на обычную аналоговую антенну», – говорит «азовец».

Освобожден боец также рассказал, что основную информацию пленные получали лишь от родственников.

«Все новости мы узнавали от родственников. Ведь они всю ситуацию мониторили. Про интернет речь и не шла. Вот я, как только приехал, то в аэропорту мне ребята вручили телефон, но я до сих пор не могу научиться им пользоваться. Но в общем, мы следили за ситуацией. Ничего не изменилось. Единственное, что очень приятно, что в последний момент все очень быстро произошло и нас обменяли»,– добавил освобожденный из плена ОРДЛО Евгений Чуднецов.

Напомним, 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил РФ на Донбассе. В результате были освобождены 74 украинских заложника.

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