Освобожден из ОРДЛО боец: Нас заставляли вытаскивать из-под завалов ДАП тела украинских бойцов

Боевики боялись брать меня на работы, потому что я местный. Но нас привлекали во время вытягивания тел киборгов из взорванного Донецкого аэропорта. В общем мы вытащили из-под завалов где-то 18 бойцов.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил недавно обменян боец полка Азов Евгений Чуднецов.

«После захвата меня привезли на так называемую гауптвахту в бывшее управление СБУ на улице Щорса. Там содержались наши военные, киборги. Добровольцев и ВСУшников держали отдельно. Но я был с бойцами ВСУ. Пока я был на гуаптвахте, то понятно, что это человек без всяких прав и свобод. Они стараются придерживаться какой-то законности и впоследствии открыли уголовное дело. Меня взяли в плен в феврале, а дело открыли 4 апреля и вывезли в изолятор временного содержания», – рассказал боец.

По словам бывшего заложника, во время удержания боевики не брали его на работы по укреплению позиций, потому что он местный и мог убежать. В то же время, по словам Чуднецова, его вывозили в Донецкий аэропорт, чтобы он помогал извлекать из-под завалов украинских военных.

«Завалы розбирало МЧС, в них была техника, мы просто помогали доставать тела. А их так и остались лежать в другом терминале. Мы вытащили где-то 12-18 тел киборгов. А боевики называли сказочные цифры погибших. А этот терминал держали более 70 бойцов. Так посчитали, что вытащили всех. Сдается под завалами было 18 человек», – отметил боец.

По словам бывшего заложника, большинство погибших бойцов им не удавалось идентифицировать из-за отсутствия документов.

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