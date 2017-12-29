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пятница, 29 декабря, 2017, 14:37 Спорт
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Олимпийский чемпион из России прогнозирует катастрофу российского спорта

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов считает, что с представителями летних видов спорта в России мировое спортивное сообщество поведет себя не менее жестко, чем с представителями зимних.

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов (на фото) предостерег российское спортивное руководство и общественность от нового витка конфликта с WADA накануне летних Игр-2020 в Токио и полной катастрофы российского спорта, сообщается на личном сайте спортсмена.

«Нас ждут еще решения по расследованию Макларена относительно спортсменов по летним видам спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас. Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже», – цитирует Александра Тихонова sport.unian.ua.

МОК диквалифицировал ще 11 росіян / euronews.com

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Отдельным спортсменам, которые докажут свою непричастность к допинговым махинациям в России, будет разрешено выступать под нейтральным флагом.

 

 
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2017-12-29 17:52:52