На Закарпатье откроют почетное консульство Хорватии и Чешский дом

На Закарпатье откроют Чешский дом и консульство Хорватии.

Об этом в своем годовом отчете перед депутатами Закарпатского областного совета рассказал председатель облсовета Михаил Ривис.

Чиновник отметил, что и в дальнейшем будет придерживаться основных направлений в работе, а именно сотрудничеству между территориальными общинами и властями европейских стран. За этот год проведен ряд мероприятий, направленных на развитие общин и повышения эффективности трансграничного сотрудничества. Привлечены дополнительные средства для развития региона.

Ривис добавил, что благодаря налаженному сотрудничеству и подписанию соглашения с Устецким краем, удалось вместе с чешскими партнерами решить приоритетный вопрос относительно открытие Чешского дома в Ужгороде, которое запланировано на 15 января 2018 года. Здесь закарпатцы смогут оформлять визы и не ездить во Львов.

Кроме того, была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Хорватия Томиславом Видошевичем в Украине. Речь шла об открытии Почетного консульства Хорватии в Закарпатской области.

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