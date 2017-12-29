На пленках, обнародованных Луценко, голоса Саакашвили и Курченко, – результаты экспертизы

Экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко.

Об этом заявляет пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Слова и фразы, – принадлежат им, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия», – отмечает она.

По словам Сарган, «в настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Динника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства».

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