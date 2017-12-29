Криптовалюта – это модернизированная МММ, – белорусский эксперт

Председатель правления белорусского Банка развития Сергей Румас сравнил обращение криптовалюты и ажиотаж вокруг нее с популярной финансовой пирамидой 1990-х годов.

Об этом пишет Belsat.

«Если рассматривать как средство инвестиций – это модернизированная МММ. Первые, кто вложил средства, – заработают, но многие потеряет», – сказал Румас журналистам, отвечая на вопрос об отношении к криптовалюте.

«Если рассматривать как средство платежа – да, удобный инструмент, особенно для тех, кто по разным причинам хочет обойти требования регуляторов. Поэтому не совсем понимаю, для чего Беларуси здесь быть впереди планеты всей», – добавил он.

Подобного мнения Румас придерживается и по технологии блокчейн.

«Я бы не говорил, что это революция. Да, это новая продвинутая технология, основанная на распределенной базе данных. Сфера ее применения может быть очень широкой, но говорить о том, что, внедряя ее, мы решим все проблемы и рванем – это, наверное, завышенные ожидания», – сказал банкир.

Сергей Румас подчеркнул, что это его «личная позиция».

Напомним, что Беларусь легализует операции с криптовалюты. В декабре президент страны Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики».

На встрече с представителями белорусского бизнеса, Лукашенко пояснил, что главные цели документа – привлечь к Беларуси мировые IT-компании и создать среду для обучения специалистов по технологиям.

Справка.

«МММ» – советская и российская частная компания, организованная Сергеем Мавроди. Традиционно рассматривается как классическая и крупнейшая в истории страны финансовая пирамида. По разным оценкам, в ее деятельности участвовало 10-15 млн вкладчиков.

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