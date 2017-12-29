ГПУ разыскивает 91 человека в делах Евромайдана

В розыске па делам Евромайдана, которыми занимается Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, находится 91 человек.

Об этом рассказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью изданию «Тиждень», передает «Громадское».

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», – сказал он.

Сами производства департамент группирует за событиями. Так, разгон студентов, где было 130 пострадавших, объединили в одно производство. То же самое и с другими эпизодами.

По словам чиновника, есть и отдельные эпизоды, совершенные не во время пиков противостояния. Среди них – избиение Татьяны Чорновол, похищение и пытки Юрия Вербицкого, Игоря Луценко.

Кроме того, в 2017 году в суд поступило 27 завершенных дел, связанных с событиями Революции достоинства, о подозрении сообщено еще 33 лицам.

За все время расследований о подозрении сообщили 26 следователям, прокурорам 16 и 16 судьям. В отношении 13 судей, 21 следователя и 12 прокуроров в суд переданы обвинительные акты. В то же время ни одного обвинительного приговора пока нет.

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