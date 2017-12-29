Евгений Чуднецов: Есть люди, которых очень жестоко пытали – дела должны быть в Гааге

Я говорю, что у нас там есть люди, которые являются настоящими сепаратистами. И спецслужбы должны это выяснить. Но, что касается пыток, надо будет обращаться в Гаагский трибунал. Ведь там есть люди, которых пытали очень жестоко.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко (по пятницам и субботам в 20:00 на телеканале ZIK) рассказал освобожденный из плена ОРДЛО боец «Азова» Евгений Чуднецов.

Освобожденный боец рассказал, что первое, чем он займется после трех лет пребывания в плену боевиков – своим здоровьем.

«А уже потом буду решать. Но я однозначно вернусь в подразделение. Буду также общаться с соответствующими спецслужбами, ведь мы все еще военные. Да и вообще, думаю, что всех, кто был в плену надо проверить. Этим будет заниматься или контрразведка, или СБУ. И я считаю, что это очень нужно – проверить всех. Со мной пока никто не связывался, сказали, чтобы занимался сначала здоровьем, а все остальное будет потом», – рассказал Евгений Чуднецов.

Освобожденный «азовец» также отметил, что среди бойцов, которые были освобождены из плена есть даже те, кто воевал за «ДНР», а также те, кого очень жестко пытали.

«Я говорю, что у нас там есть люди, которые являются настоящими сепаратистами. И спецслужбы должны это выяснить. Но, что касается пыток, надо будет обращаться в Гаагский трибунал. Ведь там есть люди, которых пытали очень жестоко. Это мне так удалось «проскочить», хотя я из добровольческого батальона, но как-то «проскочил». И я еще раз говорю, есть люди, которых ломали очень сильно. Поэтому все это нужно доказывать», – подчеркнул освобожденный из плена ОРДЛО украинский военнослужащий.

Напомним, 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил РФ на Донбассе. В результате были освобождены 74 украинских заложника.

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