Джо Байден написал книгу про Америку и Украину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выдал собственную книгу и уже отправился с ней в турне по Америке.

В книге подробно описана Украина и события из ее истории, сообщает «Сегодня».

На трехстах страницах бывший вице-президент Соединенных Штатов рассказывает о важнейших решениях в жизни: как удалось преодолеть кризис в Ираке и Центральной Америке и об Украине, аннексии Крыма и событиях на Донбассе.

Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события ее истории. Байдена не раз называли одним из самых больших друзей Украины. При его власти, Соединенные Штаты встали на защиту нашей страны. Помогли деньгами. Ввели санкции против России.

В книге Джо Байден подробно описывает каждый из шести своих визитов в Киев. Вспоминает, как общался с представителями украинской власти.

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