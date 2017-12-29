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пятница, 29 декабря, 2017, 0:14 Мир
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Джо Байден написал книгу про Америку и Украину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выдал собственную книгу и уже отправился с ней в турне по Америке.

В книге подробно описана Украина и события из ее истории, сообщает «Сегодня».

На трехстах страницах бывший вице-президент Соединенных Штатов рассказывает о важнейших решениях в жизни: как удалось преодолеть кризис в Ираке и Центральной Америке и об Украине, аннексии Крыма и событиях на Донбассе.

Это первая книга политика мирового уровня, которая так подробно описывает Украину и события ее истории. Байдена не раз называли одним из самых больших друзей Украины. При его власти, Соединенные Штаты встали на защиту нашей страны. Помогли деньгами. Ввели санкции против России.

В книге Джо Байден подробно описывает каждый из шести своих визитов в Киев. Вспоминает, как общался с представителями украинской власти.
Джо Байден
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2017-12-29 05:36:00