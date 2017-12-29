Даже с безвизом Украина ментально и духовно не приблизилась к Европе, – Костанчук

Безвизовый режим или его отсутствие не является принципиальным вопрос. Важнее ментальное и духовное сближение с Европой, которого пока нет. Нормальная страна совсем иначе должна была бы реагировать на террористов, которые отобрали ее территории.

Об этом в эфире информационно-политического проекта «Прямым текстом» (по четвергам в 21:30 на телеканале ZIK) говорил бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс», руководитель ОО участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук.

«Человек, который воюет, несколько иначе воспринимает действительность и то, что происходит в стране. Я задаю себе вопрос: для чего вообще нам нужен безвиз? У нас война, а если нам дали возможность свободно въезжать в Европу, это означает, что люди не считают, что в Украине продолжается война», – сказал Костанчук.

По его мнению, Украина не выиграет войну, пока на государственном уровне не будет признана войной. Поэтому нет никакого значения есть безвиз или его нет.

«У нас у власти дураки, негодяи, коррупционеры, циники, лжецы и это точная их зарисовка. При этом, я еще в прошлом году на что-то надеялся и у меня были профессиональные ожидания, потому что я даже многим ребятам обещал, что 2017 год станет годом перемен. Но ничего не произошло. Договоренности, которые происходят сейчас на межгосударственном уровне, никакой надежды больше не дают и мы не закончим эту войну в 2018 году. Я же не могу жить ничем другим, кроме того, что думать о борьбе внутри страны и о войне с РФ», – подчеркнул он.

Также он сказал о том, что в Украине визовый вопрос с Европой – не принципиален. Потому что государство ни ментально, ни духовно не приблизилась к ней.

«Можно брать пример многих европейских стран, в которых если бы происходили такие события как сейчас у нас, когда какая-то Россия отбирает кусок страны, удерживает террористов, то была бы совсем другая реакция. Никто бы там даже не думал о безвизе, а о том, как отстоять свою территорию и ее отвоевать», – подчеркнул он.

Также он считает, что 2017 год стал годом тотальных разочарований, ведь никого не посадили, ничего не сделали внутри страны.

«Власть не меняется и не изменится без усилий простых граждан, которые хотят перемен. Ведь власть сейчас раскачивает лодку государственности в стране. Неуклюжие попытки Генпрокурора что-то сделать, рыхлое СБУ, которое вместо того, чтобы действовать в национальных интересах действуют на руку Путину и РФ. Все, что сейчас делает власть, призывает людей к третьему Майдану, который уничтожит всех, в первую очередь – саму власть», – добавил он.

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