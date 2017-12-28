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четверг, 28 декабря, 2017, 16:10 Политика
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Введение биометрического контроля – нормальная европейская практика, – политолог

Решение о введении биометрического контроля на границе с Россией стоит приветствовать, ведь мы является границей между ЕС и РФ. К тому же, это значительно ускоряет процесс пересечения границы.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) выразил политолог Светлана Кушнир.

«С одной стороны, биометрический контроль на украинско-российской границе – это, вроде бы, нормальное решение нашей власти, которое должно было быть принято два-три года назад. С другой стороны, когда мы говорим о России, что это страна-агрессор, здесь надо поставить многоточие, потому что никакого решения украинской власти об этом нет», – отметил общественный и политический деятель Дмитрий Спивак.

Он подчеркнул, что российский бизнес «прекрасно себя чувствует» в Украине, а украинский – в России.

«Прекрасно себя чувствуют взаимоотношения между политиками и политическими деятелями Украины и России. Есть посредники и вчерашнего события (обмен пленными – ред.), там тоже не обошлось без определенных договоренностей. Я хочу отметить такую вещь, что если наши враги захотят пересечь нашу границу, у них будет все хорошо с документами», – заявил Дмитрий Спивак.

Прокомментировала введение биометрического контроля на границе с Россией и политолог Светлана Кушнир, назвав такое решение «нормальной европейской практикой».

«Если у нас есть подписанный договор об ассоциации с Европейским Союзом, и Украина движется в сторону объединения с Европой, то введение дополнительных мер пограничного учета – это плюс для нас», – подчеркнула Светлана Кушнир.

Поэтому она убеждена, что такие решения нужно приветствовать, к тому же, они ускоряют процесс пересечения границы.

«Законопослушной человеку волноваться не о чем. А вот людям, у которых есть проблемы с законом, наверное, будет о чем волноваться», – отметила политолог.
Первые о главном. Комментарии
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2017-12-28 17:18:58