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четверг, 28 декабря, 2017, 0:44 Мир
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В Узбекистане уволили более 560 сотрудников Минфина

Министерство финансов Узбекистана уволило 562 сотрудника, после того как президент Шавкат Мирзийоев потребовал от ведомства повысить эффективность и избавиться от «крыс», которые порочат его репутацию.

Об этом сообщило в среду Национальное информагентство Узбекистана UzA, передает «Голос Америки».

Кадровой чистке предшествовала критика министерства со стороны главы государства на прошлой неделе.

Президент заявил, что ведомство подготовило некачественный проект бюджета, не способно финансировать важные проекты в различных областях страны и «подкрашивает» экономические данные.

Штат министерства состоит примерно из трех тысяч сотрудников.

Напомним, что Госавиаслужба Украины и Госавианадзор Узбекистана договорились о возобновлении прямых регулярных рейсов между Ташкентом и Киевом.
Узбекистан
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2017-12-28 04:58:51