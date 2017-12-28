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четверг, 28 декабря, 2017, 0:34 Мир
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В Либерии впервые за 70 лет прошли демократические выборы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал проведение второго раунда президентских выборов в Либерии. Он отметил усилия правительства, политических партий и народа Либерии, которые позволили провести голосование в мирной обстановке.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН обратился к бывшему президенту Нигерии Олусегун Обасанджо, с просьбой отправиться в столицу Либерии Монровию, чтобы оказать властям поддержку. Обасанджо, член Консультативного совета высокого уровня, пробудет в Монровии с 28 по 30 декабря.

«Мирные, свободные и прозрачные выборы – необходимое условие укрепления демократии, достижения прочного мира и успешного развития», – говорится в заявлении, с которым от имени Гутерриша выступил его пресс-секретарь. – «Генеральный секретарь надеется, что в результате будет учтена воля избирателей Либерии и передача власти пройдет гладко и в сроки, предусмотренные конституцией».

Он подтвердил, что ООН и впредь будет оказывать Либерии поддержку в ее стремлении к миру и экономическому прогрессу.

Избирательные участки в Либерии закрылись во вторник, сейчас идет подсчет голосов. По сообщениям прессы, это первые за 70 лет демократические выборы в стране, где пятнадцать лет назад закончилась многолетняя гражданская война.
выборыЛиберияАнтониу Гутерриш
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2017-12-28 04:58:51