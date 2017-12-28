В Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку

Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло массовое ДТП с участием горящего такси, грузовика и нескольких легковушек.

Об этом сообщает УНН.

«Горящая Фабия врезалась в Опель, который также загорелся. Грузовик прошолся по боку Лексуса и врезался в столб, зацепив Дэу», – отмечается в сообщении.

На место прибыли спасатели и служба спасения. Благодаря свидетелям, удалось быстро погасить пламя несколькими огнетушителями.

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