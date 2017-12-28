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четверг, 28 декабря, 2017, 15:57 Экономика
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В 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – Рева

Среднемесячная зарплата в Украине в 2017 году выросла на 37%. Она составляет 6,9 тысяч гривен.

Об этом на брифинге рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает «Украинский тиждень».

«Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6,9 тыс. гривен в месяц», – отметил министр.

Он добавил, что реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9%.

Рева также отметил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составил почти 585 млрд гривен.

Напомним, руководитель Львовщины считает, что зарплаты в 12-14 тыс гривен могут остановить гастарбайтеров.
зарплатаУкраинаАндрей Рева
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2017-12-28 17:17:26