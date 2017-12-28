Суд арестовал ценные бумаги и часть недвижимости медиахолдинга Курченко

Печерский районный суд арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества бизнесмена-беглеца времен экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, группа прокуроров и следователей Генпрокуратуры ходатайствовали об аресте средств компании «Украинский медиа-холдинг», конечным бенефициаром которой является Курченко. Они расследовали отмывание доходов, которые бизнесмен мог получить незаконно.

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, поскольку у следствия есть все основания утверждать, что эти средства и все, что на них было приобретено, получено незаконным путем.

Кроме того, обвинители заявили, что факт погашения 160 млн долларов кредита, предоставленного государственным «Укрэксимбанком» одной из компаний холдинга, является ничем иным как фактом легализации незаконно полученных средств.

Также, следователи указывали на риск потери этих активов и на то, что в случае доказанности их незаконного происхождения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров ГПУ и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Добавим, что в «Украинский медиа-холдинг» входит множество изданий и телеканалов, в частности, «Корреспондент», «Комсомольская правда в Украине» и телеканал «МИ».

Напомним, Генеральная прокуратура Украины отреагировала на заявление беглого экс-регионала Сергея Курченко о покупке у президента Украины Петра Порошенко медиа-холдинга UMH group за 400 млн долларов. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ уже проверяет эту информацию.

К тому же, в Администрации Президента заявили, что слова Курченко о неуплате Порошенко налогов не соответствуют действительности.

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