Соболев обещает правила для завершения жизни топ-коррупции в Украине

Мы в следующем году не только отобьем все атаки топ-коррупционеров на достижение Євромайдана, но и сделаем правила, которые начнут завершать жизнь топ-коррупции в Украине.

Об этом в эфире программы Voxpopuli (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины (фракция «Самопомощь»), бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Напомним, как заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью украинским телеканалам, избрание аудитора является чрезвычайно важным вопросом, и было бы лучше, если бы аудитором назначили иностранца.

Егор Соболев убежден, что атака на Антикоррупционное бюро будет продолжаться.

«Попытка назначить независимого аудитора НАБУ, который напишет, что Артем Сытник и его команда работали плохо и их надо уволить, обязательно будет сделана. Но у меня ощущение, что мы в следующем году не только отобьем все атаки топ-коррупционеров на достижения Євромайдана, одним из которых является Антикоррупционное бюро, что впервые в истории Украины начало расследование топ-коррупции, но и, думаю, что мы в следующем году создадим ситуацию, правила, которые начнут завершать «жизнь» топ-коррупции в Украине. Не скажу, что убьют, это будет обманом, но мы создадим правила, которые станут началом конца», – заявил депутат и добавил, что речь идет, в частности, и о антикоррупционный суд.

Политик отметил, что уничтожить режим олигархии означает не только преодолеть топ-коррупцию, ликвидировать влияние олигархов на парламент, на суды, на прокуратуру и тому подобное. По его мнению, олигархия властвует из-за того, что большое количество украинских граждан позволяют это.

«Мой прогноз – что в следующем году мы выиграем решающий бой у олигархии. Бой, после которого мы сможем сказать: все, общество побеждает топ-коррупцию, общество побеждает олигархов. Вопрос, как они сдадутся и станут историей», – отметил гость программы.

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