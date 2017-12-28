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четверг, 28 декабря, 2017, 13:56 Политика
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Рефат Чубаров: Россия пытается легализовать аннексию Крыма с помощью ЮНЕСКО

Москва готова допустить экспертов ЮНЕСКО в Крым для осуществления мониторинга за состоянием памятников культуры, но только через территорию России. Таким образом Кремль пытается легализовать кражу полуострова.

Об этом в среду на международной конференции «Крым 2014-2017: аннексированная культура» заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

«В ЮНЕСКО готовы организовать мониторинговую группу, комиссию, которая прибыла в оккупированный Крым и дала бы отчет о том, что происходит с памятниками, но российская позиция такова: пожалуйста, только через Россию, через Москву, то есть признавая Крым частью России», – рассказал Чубаров.

По его словам, это не соотносится с позицией международной организации, которая считает Крым Украиной. Сама же Украина не имеет механизма влияния на данную ситуацию.

«ЮНЕСКО, каждые полгода принимая рекомендации, утверждает, что Автономная Республика Крым – часть Украины. Это не нравится россиянам и они остаются в меньшинстве. В то же время мы здесь, в Украине, нет реальных эффективных инструментов, чтобы мониторить ситуацию по всем памятникам культуры, и не только крымскотатарских», – отметил Чубаров.

Как считает политик, пуская ЮНЕСКО в Крым через Москву, Россия пытается легализовать кражу полуострова, тем не менее, отметил он, «необходимо найти формат для посещения экспертами ЮНЕСКО Бахчисарая».

Глава Меджлиса отметил еще одну проблему с памятниками истории и культуры в Крыму – отсутствие полного реестра, оставшегося на оккупированной территории.

«Мы сейчас пытаемся составить полный реестр памятников истории и культуры, которые есть в Крыму, обновить их, потому что все реестры остались в оккупированном Крыму», – сообщил Чубаров.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в «Ханском дворце» в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранение.

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ЮНЕСКОРефат Чубаровоккупирован Крым
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2017-12-28 17:17:24