Парубий: Кнопкодавства не должно быть в Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает недопустимым неперсонального голосования депутатами и обещает прилагать усилия для искоренения такой практики.

На этом он акцентировал в интервью украинским телеканалам, – сообщает Укринформ.

«Те действия, которые мне позволяет делать регламент, я использую максимально для того, чтобы эти вещи не допустить, чтобы эти вещи не имели места в зале. Я настроен и дальше по тому поводу держать твердую позицию», – заявил спикер.

При этом он отметил, что такая практика еще имеет место в сессинном зале.

«К сожалению, эта проблема остается в украинском парламенте – это правда. Также могу сказать, она существенно изменилась с тех времен 5-6 лет назад, когда бывало такое, что на работу приходил один от пяти (депутатов) с пятью картами и просто как дежурный за 5-6 депутатов голосовал», – подчеркнул Парубий.

Он также отметил, что им был проведен целый ряд мероприятий для того, чтобы не допускать таких фактов нарушения Регламента.

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