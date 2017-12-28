Оккупанты перестали пускать в Крым украинских таксистов

Более 30 таксистов не смогли в среду заехать с материковой территории Украины в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

«На «границе» в Крым не пустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей из и в Крым. Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими «документами», – написала она.

По словам Джепаровой, российские пограничники объяснили водителям, что въезд им запрещен из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму.

«Речь идет о примерно 30-35 таксистах и авто, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили», – рассказывает заместитель министра.

Чиновница считает, что это ответ России «на освобождение украинских заключенных на крымской границе».

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