Область провалила программу «Доступные лекарства»: 24 млн грн вернутся в Госбюджет

Львовская область провалила выполнение правительственной программы «Доступные лекарства».

Об этом 28 декабря на заседании коллегии Львовской ОГА сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка, передает корреспондент ИA ZIK.

Как пояснила руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, такая ситуация, в частности, сложилась из-за недостаточной работы руководителей учреждений здравоохранения, районных больниц и семейных врачей. По ее словам, область не использовала 24 млн грн, полученных от государства на эту программу, а это почти 50% всех средств. Ни один из районов области, в том числе город Львов, не выполнил программу. Поэтому финансы будут возвращены в Госбюджет.

«Наши врачи, наверное, ленятся, не хотят, а у людей – мало информации относительно программы», – отметил О.Синютка.

Он поручил «определить крайних и спросить их: почему так?».

Как известно, правительственная программа «Доступные лекарства» началась в апреле 2017 года. За восемь месяцев ее действия украинцы получили 12 млн рецептов на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы, которые полностью или частично возмещались государством, на общую сумму 500 млн грн. В целом к программе подключились 6 744 аптечных учреждения. На реализацию программы в 2017 году было выделено 700 млн грн. На следующий год на правительственную программу «Доступные лекарства» запланирован миллиард гривен.

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