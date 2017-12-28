Нашим политикам следует подарить мешок мозгов, – Поярков

Нашим политикам Святой Николай и Санта Клаус должны были бы подарить мешок мозгов. А украинцы должны выдавливать из себя «совок» вместе с Дедом Морозом. Будьте придирчивы сначала к себе, а потом требуйте у политиков.

Об этом в эфире программы «Zіткнення» с Роксаной Руно на телеканале ZIK заявил художник и общественный деятель Сергей Поярков.

«Я бы посоветовал активистам не зарабатывать общественной активностью, потому что это не правильно. Это называется другим словом. Если ты общественный активист имей профессию, чтобы ты показал, откуда ты имеешь деньги, а потом проявляй активность. Нашим политикам я бы посоветовал, чтобы Святой Николай и Санта Клаус подарили им мешок мозгов. Он бы разошелся весь, хоть по 100 грамм на каждого», – убежден господин Поярков.

В то же время, художник пожелал украинским избирателям здравого смысла.

«Уважаемые избиратели, я понимаю, что могу вам не нравиться как Святой Николай. Если вы берете от политиков по 200 гривен или мешок гречки и ожидаете от них еще чего-то, то вы ошибаетесь. Будьте придирчивы сначала к себе, а потом уже требуйте у политиков. Я вам говорю, что политики это отражение вас, поэтому меняйте себя», – считает гость программы.

По его убеждению, украинцы должны выдавать из себя совок вместе с Дедом Морозом.

«Вы не ждите подарки. Вы взрослые люди. Вот дети должны ждать подарки. А вы должны заработать для себя, страны и детей, ибо ни Санта Клаус, ни Святой Николай вам взрослым ничего не подарит. Это вы можете подарить себе», – отметил Сергей Поярков.

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