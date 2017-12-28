Нардеп Соболев: Олигархи уже приготовили пятерых кандидатов на президентский пост

Главной задачей следующего, 2018-го года должно стать проявление новых лидеров – то, что не произошло на Евромайдане, то, что недостаточно произошло после Майдана.

Об этом в эфире программы Vox populi (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил народный депутат Украины (фракция «Самопомощь»), бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Политик отметил, что все люди, которые хотят добропорядочного управления Украиной, свободной экономики, мощных Вооруженных Сил, должны объединяться. А самое главное, по его мнению, «говорить надо поступками», потому что именно это является величайшим проклятием многих хороших людей.

Егор Соболев отметил, что главной задачей следующего года считает проявления новых лидеров.

«То, что не произошло на Евромайдане, то, что недостаточно произошло после Евромайдана, – мы должны викристализировать, обнаружить, объединиться с новой настоящей государственной элитой, с людьми, которых не будет интересовать личное обогащение, но которые будут увлечены идеей успешной, богатой, сильной и безопасной державой», – говорит Егор Соболев.

Политик считает, что действующий Президент Петр Порошенко – не проблема, а следствие или признак проблемы.

«Что, это первый ставленник олигархов, который приходит к власти? Для нас важно, чтобы он был последним. Но, повторюсь, просто выгнать его – это мало. Олигархи там уже приготовили, по моим подсчетам, пять кандидатов взамен. Важно, чтобы мы научились проявлять себя и чтобы эта новая государственная элита как можно быстрее проросла в делах и завоевала власть», – подчеркнул Егор Соболев.

Гость программы также ответил на вопрос, хотел ли бы он быть Президентом Украины. По его мнению, такую ответственность и такой шанс может дать только общество.

«Я всегда настороженно отношусь к людям, которые говорят: «Я хочу это», когда мы говорим о должности. Выбор должны делать люди в любом случае», – убежден народный депутат.

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