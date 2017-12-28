НАБУ и САП сняли вопрос обвинений Довгого на 100%, – политолог

Результаты расследования антикоррупционных органов дела Олеся Довгого снимают с депутата все обвинения.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Кошель.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на сегодня пользуются наибольшим авторитетом среди украинцев.

«НАБУ и САП – две структуры, которые имеют хорошую репутацию и высокое доверие в обществе и западных партнеров, и стоит отметить не только профессиональное. Это значит, что, пройдя через «горнило» этих антикоррупционных структур, вопрос обвинений в адрес Олеся Довгого закрыт на 100%. Поэтому, можно утверждать, что «отсутствие доказательств» действительно означает отсутствие реальных юридических доказательств и доводов в данный момент. Если бы дело Довгого закрыл «печерский» суд, были бы подозрения, что дело куплено, или как-то договорились», – отметил эксперт.

Он уточнил, что закрытие уголовного производства в отношении Олеся Довгого было ожидаемо.

«Обвинения в адрес Довгого были самыми слабыми и противоречивыми из числа пяти представлений, которые внес Генпрокурор в парламент летом этого года. Фактически, предлагалось создать прецедент, если бы должностное лицо органа местного самоуправления отвечало за решение коллегиального органа, которым является Киевсовет. Именно поэтому обвинения со стороны Генпрокуратуры не выдерживали критики», – подчеркнул Алексей Кошель.

Как сообщалось, САП закрыла производство против Олеся Довгого поскольку невозможно собрать улики, необходимые для доказательства его вины в суде. Следствие установило, что вопрос выделения земельных участков решался исключительно на пленарных заседаниях сессии Киевсовета по результатам голосования депутатов. В САП отметили, что по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, не было получено никаких доказательств давления или указаний со стороны Довгого по результатам голосования за выделение земельных участков.

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