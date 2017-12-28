На Закарпатье медведи в реабилитационном центре не впали в зимнюю спячку

Медведи в Закарпатском реабилитационном центре не впали в зимнюю спячку.

В прошлом году в это время четверо медведей уже находились в состоянии зимней спячки. В этом году косолапые пока не спешат отдыхать и сполна наслаждаются снегом, который обильно покрыл всю территорию центра и Межгорья.

Сейчас в центре находится 25 медведей. Из-за психологических травм, которые получили медведи от своих предыдущих владельцев, они не все могут впадать в зимний сон, – передает собкор ИА ZIK.

На Закарпатье медведи в реабилитационном центре не впали в зимнюю спячку

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.