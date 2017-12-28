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четверг, 28 декабря, 2017, 0:24 Мир
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Меркель и Макрон призвали к дальнейшему обмену заложниками на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приведствовали обмен пленными, который состоялся сегодня между украинской стороной и пророссийскими боевиками на Донбассе.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

При этом Меркель и Макрон призвали стороны конфликта содействовать обмену заложников, которые все еще остаются в неволе.

Также в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой немецкого правительства, лидеры Франции и Германии призвали обеспечить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать МККК в поиске пропавших без вести.

После сегодняшнего обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника.

В течение последних 1,5 года процесс освобождения заложников был заблокирован. 27 декабря на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками произошел обмен заложниками. Обмен был запланирован по формуле «306 (тех, выдачи кого добиваются поддерживаемые Россией боевики – ред.) на 74 (военных и гражданских, включенных в список на обмен Украиной – ред.)».

Группировки «ДНР» передало Киеву 58 удерживаемых граждан, среди них – религиовед Игорь Козловский. В свою очередь, боевики группировки «ДНР» на своих сайтах заявили о завершении обмена, однако отметили, что количество освобожденных уточняется.

Перед этим 27 декабря состоялся обмен заложниками между Киевом и группировкой «ЛНВ». Украинской стороне выдали 16 человек, военных и гражданских, на подконтрольную боевикам территорию Луганщины вернулись, по данным представителей сепаратистов, 73 человека (ранее заявляли о 99 лиц, но часть отказалась возвращаться).

По данным прокуратуры, окончательные цифры сегодняшнего обмена по формуле «74 306» – на 73 233.

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2017-12-28 04:58:52