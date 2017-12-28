Марчук: Чтобы ни у кого не было иллюзий – РФ дала понять, что миротворческой миссии не будет

Чтобы ни у кого не возникло иллюзии на фоне радостного события обмена заложниками, что в поведении России что-то изменилось к лучшему, МИД РФ ровно за день до обмена сделало заявление, которым окончательно обнажает свою позицию по войне на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в Минской подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности Евгений Марчук, комментируя заявление российского МИД, в котором, в частности, говорится о том, что миротворцы могут быть только охранниками патрулей Наблюдательной миссии ОБСЕ.

«То есть никакими миротворческими делами они заниматься не должны. Будут просто бодигардами и не более. А патрули СММ ОБСЕ, в соответствии с ее мандатом, могут только наблюдать, фиксировать и верифицировать то, что они видят, и ни в коем случае ни во что не вмешиваться – это значит, что никакой миротворческой миссии не будет. К тому же патрули СММ ОБСЕ сегодня очень серьезно ограничены в свободе передвижения на временно оккупированных территориях, не говоря уже о зоне вдоль украинско-российской государственной границы. Надежду на то, что боевики вдруг откроют им доступ ко всей территории и к любым объектам – это детская иллюзия», – отметил Марчук.

То есть, по его мнению, все будет так, как есть сейчас, только с личными охранниками патрулей СММ ОБСЕ – максимальное ограничение в их передвижении и никакого доступа к границе.

«Вторая древняя, но подтверждена в заявлении позиция России. Украина должна выйти на прямые переговоры с лидерами ОРДЛО и обо всем договариваться с ними. То есть, у вас там гражданский конфликт, вот сами и договаривайтесь. А все санкции против России должны быть отменены», – отметил Марчук.

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Он добавил, что в отношении выхода России из СЦКК снова приводится ряд надуманных проблем об условиях труда и т.п.

«Кстати, условия проживания и вообще быта, безопасности абсолютно одинаковы, как и для наших военных. Но в заявлении есть ключевая фраза, которая касается того, как Россия видит будущий статус российских военных в составе СЦКК: «Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам». Вот где собака зарыта – в «международно утвержденном кодексе». То есть в каком-то специальном кодексе, утвержденном в ООН. А где же еще? Это же не сфера ОБСЕ. То есть де-факто речь идет о статусе миротворцев. Или чего? А наши военные в составе СЦКК также должны иметь какой-то международно утвержденный кодекс или нет? На своей территории? Вряд ли. То есть российские военные должны иметь такой статус (кодекс), а украинские – нет. Чувствуете, куда дует этот ветер из Москвы. Внимательно прочитайте сообщение ТАСС», – подчеркнул он.

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