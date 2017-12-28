Козырев о баллотировании Собчак в президенты РФ: Она входят в поле великой ненависти

Ксения Собчак убеждала, что сможет говорить такие вещи, которые ранее никто не озвучивал в публичном пространстве. И она действительно начала говорить это.

Об этом отметил российский музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Ведущая программы отметила, что в последнее время как в Украине, так и в России появилась такая тенденция, когда журналисты идут в политику.

В частности, последней новостью стало то, что журналистка российского телеканала «Дождь» Ксения Собчак планирует баллотироваться на пост президента России.

«Я сторонюсь политики как чумы, и у меня никогда не было таких амбиций. Даже если мне предложат сумку с миллионами долларов и предложат идти в политику, то никогда в жизни я на это не соглашусь», – отметил Козырев.

Что же до решения Ксении Собчак баллотироваться на выборах президента, то журналист отметил, что понимает масштаб амбиций своей коллеги.

«Я говорил с мужем Ксении – Максимом Виторганом, и расспрашивал, понимает ли он, что после этого жизнь их семьи превратится в кошмар. Ведь они входят в поле великой ненависти. Зато Ксения убеждала, что сможет говорить такие вещи, которые ранее никто не озвучивал в публичном пространстве. И она действительно начала говорить это», – констатировал журналист.

Козырев отметил, что делая такой шаг, Ксения Собчак выйдет на новый уровень узнаваемости, даже не зависимо от результатов выборов.

«Ксения делает этот шаг и выходит на международный масштаб, когда о ней напишут все СМИ. Она станет не только журналистом, но и политическим деятелем, и закрепит за собой внимание к России не зависимо от того, какой процент поддержки получит на выборах», – подчеркнул Михаил Козырев.

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