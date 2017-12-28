Козырев: Кино – это одна из территорий, которую надеюсь освоить еще больше

Кино – это огромное искушение. Это одна из территорий, которую я надеюсь освоить еще больше.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал российский музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев.

«Кино – это огромное искушение. Это одна из территорий, которую я надеюсь освоить еще больше. В роли какого-то актера, или еще кого, мне это очень интересно», – заявил гость программы.

Музыкальный журналист также рассказал, что решение уйти в кино для него были довольно символичным.

«Ведь спектакль «День радио» вырос из того, что люди из квартета работали у меня на радиостанции и делали весь юмор для эфиров. То есть, они делали такие коротенькие выпуски новостей, или сериал про мексиканских негодяев, или же историю происхождения различных мировых звезд и привязывали к этому нашу страну. То есть, они создавали невероятное количество забавного материала, а параллельно наблюдали за работой нашей радиостанции. И дальше, когда мы писали эту пьесу, я в основном был поставщиком образов. Но в конечном итоге Слава и Алексей сказали, чтобы я сам сыграл свою роль. Таким образом и получился спектакль, а позже и фильм «День радио». Мы и до сих пор его играем», – добавил Козырев.

Относительно самого спектакля и фильма «День радио», продюсер отметил, что он не ожидал такого успеха этого музыкального спектакля.

«Конечно, это было неожиданно. Мне было очень приятно. Сказать, что мне «снесло голову», то нет. Я по-прежнему считаю, что это приятная неожиданность. Вот уже следующая неделя у меня съемочная. В общем предложений не так много и я их не очень ищу. У меня нет и некоего специального агента, который их ищет для меня. Но, если предложения сниматься поступают, то я с удовольствием соглашаюсь», – рассказал Михаил Козырев.

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