Контроль на дорогах: Львовщина получила три новых габаритно-весовых комплекса, теперь их 7

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Презентация габаритно-весовых комплексов. Фото: Николай Тыс / ZIK

Из 78 габаритно-весовых комплексов для взвешивания грузовиков на дорогах, которые Украина в этом году закупила при поддержке ЕС, три достались Львовщине. Сегодня их официально презентовали перед зданием Львовской ОГА, а «патрулировать» дороги области они уедут с 1 января.

Председатель Укртрансбезпеки Михаил Ноняк говорит, это не просто комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, а целая мобильная лаборатория, которая даст возможность проверять, соблюдают ли водители и перевозчики еще ряд правил.

«Это офис на колесах, который не только может работать для выявления нарушителей габаритно-весовых параметров. Он может работать по всем видам контроля, начиная с придорожных плановых проверок. Он может осуществлять контроль и проверку документации, а также техническое состояние как пассажирского транспорта, такси, так и грузового транспорта, может выезжать на разного рода проверки плавсредств, бас-стоянок. Это мобильный офис, который оборудован всем необходимым. Есть рабочие места, программное обеспечение, оргтехника, все приборы и средства для проверок и контроля», – отметил он.

Председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. Фото: Николай Тыс/ZIK

Так, помимо измерения габаритов и веса фур, инспекторы могут определить режим труда дальнобойщика, менялись ли водители, и сколько они отдыхали, или же узнать, соответствует ли резина на колесах сезону.

«У нас часто жалуются, что дорожные службы вовремя расчищают дороги, но на самом деле есть и другая проблема – недобросовестные водители, которые позволяют себе в зимний период проезжать не неспециализированной резине, мы называем ее летней резиной, и патрульная полиция, которая останавливает такой транспорт, не имеет соответствующего оборудования, чтобы получить доказательную базу и четко определить, подходит ли резина сезону. А мобильные лаборатории оборудованы такой техникой, которая позволит определить качество резины и протекторов. Если она не будет соответствовать нормативам, будем выписывать штрафы», – отметила заместитель председателя Львовской ОГА Ирина Гримак.

Ирина Гримак. Фото: Николай Тыс/ZIK

Такие автомобили, нашпигованные различными приборами, давно работают на европейских дорогах. Для Украины – это пока диковинка. Ведь габаритно-весовой контроль у нас ввели только в прошлом году. Один такой автобус со всей техникой и приборами стоит 1,4 млн грн. В следующем году их хотят оборудовать еще и видеокамерами и GPS, это позволит не только фиксировать нарушения, но и гарантировать порядочность инспекторов.

«Эти мобильные комплексы могут в течение дня менять несколько мест дислокации, стоять в одном районе и переехать в другой. Это даст возможность мобильно передвигаться по территории области. Инспекторы будут работать каждый день, а иногда и круглосуточно, чтобы выявлять таких нарушителей. Они выписывают штрафы. В этом году самый большой был выписан штраф в 45 тыс евро, тогда вес был 202 тонны», – рассказал Михаил Ноняк.

Четверо дорожных весов Львовщина уже имела, с учетом новых передвижных лабораторий, их будет 7. Поэтому теперь встал вопрос обустройства специальных мест на дорогах, где бы такие комплексы могли работать. В этом году на дорогах государственного значения оборудовали еще 7 таких мест, теперь их 16. В следующем году их будут строить на дорогах местного значения.

«Учитывая, что на сегодня государственные дороги фактически охвачены, там есть возможность установить как стационарные, так и передвижные весовые комплексы, то со следующего года нашим приоритетом будут местные дороги, потому что многие перевозчики, понимая, где стоят такие комплексы, позволяют себе обходить их по местной сети дорог, которая сегодня не оборудована такими местами», – добавила Гримак.

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