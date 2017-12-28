Facebook создал сервис, который разоблачает российских троллей

Фото: theguardian.com/AFP

В социальной сети Facebook появился раздел с перечнем аккаунтов российских троллей. Появление новой функции заметили журналисты из США и Британии.

Об этом сообщает Тиждень.ua, со ссылкой на «Media Sapiens».

Отмечается, что в разделе можно просмотреть список страницы в Facebook и Instagram, которые были созданы «фабрикой троллей» и на сообщения которых пользователь так или иначе отреагировал (постивив «лайк», подписался на страницу и т. д).

Сообщения, которые пользователь видел, но никак с ними не взаимодействовал, в этом списке не отображаются.

Сервис охватывает сообщения, которые были сделаны в период с января 2015 года по август 2017.

Появление новой функции подметили журналисты из США и Британии, но пока не известно, действует ли она для пользователей других стран.

Соцсеть пока официально не объявила о запуске нового сервиса, но он уже появился в разделе «Справочный центр (Help center).

Facebook анонсировал этот инструмент в конце ноября. Создание такого портала в компании назвали частью усилий Facebook сделать свою работу более прозрачной.

«Важно, чтобы люди поняли, как из-за рубежа пытались посеять раздор и недоверие при помощи Facebook перед и после выборов в США 2016 года», – пояснила соцсеть.

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