Дангадзе останется в СИЗО – решение суда

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом сообщил председательствующий судья, ссылаясь на «Украинские новости» передает «Украинская правда».

Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

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