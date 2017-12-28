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четверг, 28 декабря, 2017, 23:51 События
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Дангадзе останется в СИЗО – решение суда

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых сил» Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом сообщил председательствующий судья, ссылаясь на «Украинские новости» передает «Украинская правда».

Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

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Северион Дангадзе
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2017-12-29 05:37:18