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четверг, 28 декабря, 2017, 14:20 Экономика
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Четверть владельцев дорогих автомобилей страны живут в столице

25% самых дорогих автомобилей в Украине, принадлежащих частным лицам и подпадающих под налогообложение транспортным налогом, зарегистрированы в Киеве.

Об этом свидетельствуют поступления в январе-ноябре 2017 года в местные бюджеты транспортного налога с физлиц, передает пресс-служба Государственной фискальной службы.

За январь – ноябрь 2017 года в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц. Больше всего налога уплатили физические лица в г. Киеве – почти 34,9 млн грн, Харьковской области – более 21,6 млн грн, Днепропетровской области – почти 13,5 млн грн.

Юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104,8 млн грн транспортного налога. Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в г. Киеве – почти 18,2 млн грн, Одесской области – почти 17,5 млн грн и Днепропетровской области – свыше 7,7 млн грн.

Чаще всего физические лица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LANDROVERRANGEROVER.

На основании имеющейся налоговой информации, в том числе сведений, необходимых для расчета транспортного налога, полученных от Главного сервисного центра МВД Украины, в текущем году владельцами легковых автомобилей – объектов налогообложения является 7131 лицо. В их собственности которых находилось 7 494 объектов налогообложения.

Кроме того, на учете в органах ГФС (по состоянию на 13.12.2017) находится 3 623 плательщика транспортного налога (юридические лица), которыми подано 3 623 деклараций по 5 708 транспортных средствах.

 
КиевавтоГФС
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2017-12-28 17:17:32